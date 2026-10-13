Дождей и заморозков станет больше: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Украине 14 октября и в следующие несколько дней будет с дождями в разных областях. Местами вероятны даже грозы, а ночью - заморозки на поверхности почвы.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 14 октября
Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 14 октября будет облачной, с прояснениями.
Умеренные дожди ожидаются:
- ночью - на Левобережье, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях;
- днем - на северо-востоке страны.
Между тем значительные дожди и местами даже грозы вероятны в течение суток:
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Полтавской области.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
На остальной территории Украины - без осадков.
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Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях, в ближайшую ночь возможны также заморозки 0...-3°С на поверхности почвы:
- в западных областях;
- в Винницкой области;
- в Житомирской области.
"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в ближайшие сутки будет преобладать северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6°С (на поверхности почвы - заморозки);
- на востоке и юго-востоке +9...+14°С;
- на остальной территории Украины +5...+10°С.
Температура воздуха днем:
- в западных, Житомирской и Винницкой областях +9...+14°С;
- на востоке и юго-востоке +17...+22°С;
- на остальной территории Украины +11...+16°С.
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погоду 14 октября также прогнозируют облачную, с прояснениями.
Осадки при этом не предполагаются.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +5...+10°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +11...+16°С.
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Изменится ли синоптическая ситуация позже
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток (14-16 октября), осадков в последующие дни ощутимо меньше не станет.
- 15 октября дожди возможны в большинстве районов Левобережья, в западных, Житомирской и Винницкой областях;
- 16 октября - на большей части территории страны.
Кроме того, 15 октября заморозки 0...-3°С на поверхности почвы (I уровень опасности, желтый) возможны:
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- в Черкасской области.
Температура воздуха ночью снизится во многих областях до +3...+10°С. Только на юго-востоке может быть до +14°С.
Температура воздуха днем (в среднем по Украине) - ожидается около +10…+18°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.
Кроме того, мы объясняли, как на самом деле синоптики создают прогнозы погоды.
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