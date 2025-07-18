Дощі замість спеки: що не так з погодою в Україні і коли повернеться літо

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що відбувається з погодою в Україні

За словами експерта, найближчими днями в Україні поки що переважатиме нестійка погода, зумовлена циклоном.

"Він повільно переміщується з нашої території на територію Білорусі. Тобто він з південного заходу до нас вийшов і пов'язані з ним атмосферні фронти", - повідомила синоптик.

Так, завтра (в суботу, 19 липня) дощі різної інтенсивності прогнозують у більшості областей.

В неділю, 20 липня, дощі можуть бути у західних, північних, місцями - в центральних областях.

А ось у понеділок, 21 липня, їх має бути вже трішки менше - лише по північній частині України.

"Тобто циклон вже буде відходити, а його вплив - слабшати. Відповідно, буде вже менше опадів і підвищення атмосферного тиску", - пояснила Птуха.

В яких регіонах найхолодніше й чи буде потепління

Температура повітря в Україні вночі впродовж найближчих трьох днів очікується достатньо "однорідна" по всій території - в межах 13-19°C. Трішки тепліше, як зазвичай, буде на півдні та південному сході - близько 20°C.

Тим часом максимальну температуру вдень прогнозують в "дуже широкому діапазоні":

найсвіжіше буде завтра у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях - в межах 19-24°C;

у багатьох областях переважатиме 22-28°C;

на півдні та південному сході буде утримуватись спека 27-33°C.

"В неділю спекотна погода вже буде поширюватись на більшість центральних областей, оскільки звідти будуть відходити атмосферні фронти й буде більше прояснень, тож повітряна маса вже зможе прогріватись більш інтенсивно", - зауважила Птуха.

Там, де зараз найпрохолодніше, із поступовим відходом циклону також може спостерігатись "певне підвищення температури" (починаючи, орієнтовно, з початку наступного тижня - 21 липня).

Якою буде погода у Києві та області

Представниця УкрГМЦ нагадала, що зараз у Київській області - певне зниження температури. І така ситуація, за її словами, спостерігатиметься і сьогодні, і завтра (тим часом невелике підвищення може бути післязавтра - в неділю, 20 липня).

"Якщо сьогодні вдень у нас близько 22°C, то завтра-післязавтра вже 23°C і 25°C. І потім, починаючи з понеділка, знову 28-32°C", - розповіла вона.

Водночас, за її інформацією, "певні зміни можуть бути 23 липня, у вівторок".

"Тому що там ще очікуємо новий атмосферний фронт. Але про нього вже будемо уточнювати пізніше (там може бути знову певне зниження температури)", - пояснила Птуха.

Вона зауважила також, що "зараз у нас практично щоденно - і впродовж вихідних, і навіть на початку наступного тижня - короткочасні дощі". Подекуди - з грозами.

"За рахунок того, що Київ більше належить, скажімо так, до північної частини України. А цей циклон не буде дуже швидко відходити й може трішки по північних областях в денні години локально спричинювати опади", - повідомила синоптик.

Вона додала, що у понеділок-вівторок (21-22 липня), їх буде вже менше. Проте найближчими днями буде "більш хмарна погода".

"Переважно в денні години будуть активізуватись ці фронтальні системи й очікуємо таку, дощову погоду", - поділилась експерт.

Чи варто українцям чекати "сухої стабільної спеки"

Насамкінець представниця Українського гідрометеорологічного центру нагадала, що дещо менше опадів прогнозують, в принципі, на понеділок і вівторок. Тому в деяких регіонах України погода в цей час буде сухою.

Проте на нашу територію все одно впливатимуть певні атмосферні фронти.

"Тому такої ситуації, щоб прямо тривалий час і стабільно суха була погода, з антициклоном, жодної хмаринки й тільки спека - то поки що, в найближчій синоптичній перспективі (5-7 днів), ми такого не очікуємо. Будуть певні коливання", - підсумувала синоптик.