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Дожди вместо жары: что не так с погодой в Украине и когда вернется лето

Пятница 18 июля 2025 15:38
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Дожди вместо жары: что не так с погодой в Украине и когда вернется лето Погода в Украине в июле - неустойчивая и контрастная (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время в Украине будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и местами - грозами.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что происходит с погодой в Украине

По словам эксперта, в ближайшие дни в Украине пока что будет преобладать неустойчивая погода, обусловленная циклоном.

"Он медленно перемещается с нашей территории на территорию Беларуси. То есть он с юго-запада к нам вышел и связанные с ним атмосферные фронты", - сообщила синоптик.

Так, завтра (в субботу, 19 июля) дожди разной интенсивности прогнозируют в большинстве областей.

В воскресенье, 20 июля, дожди могут быть в западных, северных, местами - в центральных областях.

А вот в понедельник, 21 июля, их должно быть уже немного меньше - только по северной части Украины.

"То есть циклон уже будет отходить, а его влияние - ослабевать. Соответственно, будет уже меньше осадков и повышение атмосферного давления", - объяснила Птуха.

В каких регионах холоднее всего и будет ли потепление

Температура воздуха в Украине ночью в течение ближайших трех дней ожидается достаточно "однородная" по всей территории - в пределах 13-19°C. Немного теплее, как обычно, будет на юге и юго-востоке - около 20°C.

Между тем максимальную температуру днем прогнозируют в "очень широком диапазоне":

  • свежее всего будет завтра в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - в пределах 19-24°C;
  • во многих областях будет преобладать 22-28°C;
  • на юге и юго-востоке будет удерживаться жара 27-33°C.

"В воскресенье жаркая погода уже будет распространяться на большинство центральных областей, поскольку оттуда будут отходить атмосферные фронты и будет больше прояснений, поэтому воздушная масса уже сможет прогреваться более интенсивно", - отметила Птуха.

Там, где сейчас прохладно, с постепенным отходом циклона также может наблюдаться "определенное повышение температуры" (начиная, ориентировочно, с начала следующей недели - 21 июля).

Какой будет погода в Киеве и области

Представительница УкрГМЦ напомнила, что сейчас в Киевской области - определенное снижение температуры. И такая ситуация, по ее словам, будет наблюдаться и сегодня, и завтра (тем временем небольшое повышение может быть послезавтра - в воскресенье, 20 июля).

"Если сегодня днем у нас около 22°C, то завтра-послезавтра уже 23°C и 25°C. И потом, начиная с понедельника, снова 28-32°C", - рассказала она.

В то же время, по ее информации, "определенные изменения могут быть 23 июля, во вторник".

"Потому что там еще ожидаем новый атмосферный фронт. Но о нем уже будем уточнять позже (там может быть снова определенное снижение температуры)", - объяснила Птуха.

Она отметила также, что "сейчас у нас практически ежедневно - и в течение выходных, и даже в начале следующей недели - кратковременные дожди". Кое-где - с грозами.

"За счет того, что Киев больше принадлежит, скажем так, к северной части Украины. А этот циклон не будет очень быстро отходить и может немного по северным областям в дневные часы локально вызывать осадки", - сообщила синоптик.

Она добавила, что в понедельник-вторник (21-22 июля), их будет уже меньше. Однако в ближайшие дни будет "более облачная погода".

"Преимущественно в дневные часы будут активизироваться эти фронтальные системы и ожидаем такую, дождливую погоду", - поделилась эксперт.

Стоит ли украинцам ждать "сухой стабильной жары"

В завершение представительница Украинского гидрометеорологического центра напомнила, что несколько меньше осадков прогнозируют, в принципе, на понедельник и вторник. Поэтому в некоторых регионах Украины погода в это время будет сухой.

Однако на нашу территорию все равно будут влиять определенные атмосферные фронты.

"Поэтому такой ситуации, чтобы прямо длительное время и стабильно сухая была погода, с антициклоном, ни одной тучки и только жара - то пока, в ближайшей синоптической перспективе (5-7 дней), мы такого не ожидаем. Будут определенные колебания", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю - какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Кроме того, в УкрГМЦ украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды в ближайшее время - возможных паводках, селевых потоках и даже оползнях в некоторых областях.

Читайте также, в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего.

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