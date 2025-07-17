Тривожний прогноз: українців попередили про паводки, селеві потоки й зсуви ґрунту (карта)
Український гідрометеорологічний центр попередив мешканців деяких областей про небезпечні гідрологічні явища - формування дощового паводку, підвищення рівнів води на окремих ділянках річок і навіть локальні селеві потоки та зсуви ґрунту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Коли та де саме ймовірні небезпечні гідрологічні явища
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, у зв'язку з ймовірними сильними опадами впродовж 17-18 липня у гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можливе формування:
- локальних селевих потоків;
- зсувів ґрунту.
"II рівень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.
Небезпечні гідрологічні явища 17 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У ці ж дні на річках Закарпатської області (суббасейн річки Тиса) очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м (над рівнями 8 години ранку 17 липня) - без негативних наслідків.
У місцях проходження сильних дощів очікується:
- формування значного місцевого та схилового стоку;
- стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,5-1,0 м - з частковим затопленням понижених місць (особливо в населених пунктах) внаслідок захаращення русел струмків та водовідвідних канав.
Тим часом у гірських районах Закарпатської області можливе сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки - жовтий).
Небезпечні гідрологічні явища 18 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У зв'язку з очікуваними значними опадами у ці дні на окремих річках суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження поступового підвищення рівнів води на 0,1-0,6 м - із подальшим затопленням заплав на річці Західний Буг біля поста Кам'янка-Бузька та річці Полтва біля поста Буськ (Львівській область).
На річці Солокія біля поста Шептицький можливі також:
- початковий вихід води на заплаву;
- перевищення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь водами Західного Бугу біля поста Кам'янка-Бузька.
Небезпечні гідрологічні явища 19 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, впродовж 17-19 липня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), а також суббасейнів Пруту та Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька області) очікується:
- формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,5-1,5 м;
- на окремих ділянках річок - до 2,5 м (над рівнями 8 години ранку 17 липня);
- можливий вихід води на заплаву;
- можливе початкове затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів прирічкової інфраструктури.
"І рівень небезпеки - жовтий", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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