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На Київ насувається негода, жовтий рівень небезпеки: до чого готуватися

П'ятниця 18 липня 2025 10:40
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На Київ насувається негода, жовтий рівень небезпеки: до чого готуватися У Києві та області прогнозують небезпечні метеоявища (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території міста Києва та Київської області. Тим часом у КМДА мешканцям і гостям столичного регіону порадили, як діяти під час негоди та що робити у надзвичайних ситуаціях.

Докладніше про небезпечні погодні явища, що наближаються, а також поради спеціалістів і корисні "аварійні" контакти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чого чекати від погоди у Києві та області

В цілому впродовж доби, 18 липня, погода в Києві та області очікується хмарною, з проясненнями. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - 21-23°C;
  • по області - 21-26°C.

На Київ насувається негода, жовтий рівень небезпеки: до чого готуватисяПрогноз УкрГМЦ на 18 липня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Києва та області вдень 18 липня. Йдеться про грози (і дощ).

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

На Київ насувається негода, жовтий рівень небезпеки: до чого готуватисяПопередження щодо небезпечних метеорологічних явищ (скриншот: t.me/uhmc)

Як діяти під час грози та які контакти корисні

З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували для громадян низку рекомендацій і поділились важливими контактами (куди можна дзвонити у випадку тої чи іншої аварійної ситуації).

Фахівці нагадали, що під час грози потрібно:

  • зачинити вікна і не підходити до них;
  • не чіпати металеві вхідні двері;
  • уникати перебування поблизу дерев;
  • не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" - за номером (044) 284 74 19.

У випадку, коли впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" - (044) 272 40 18.

Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, громадянам радять звертатись до рятувальників:

  • або за екстреним номером 101;
  • або за телефоном комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" - (044) 430 37 13.

При травмуванні людей потрібно негайно телефонувати за екстреним номером 103.

Насамкінець при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - радять звертатися до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) - (050) 387 35 42.

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні наслідки негоди найближчими днями - можливі паводки, селеві потоки та навіть зсуви ґрунту в деяких областях.

Крім того, ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю - які культури постраждали від спеки й злив найбільше.

Читайте також, як діяти, щоб вберегти здоров'я під час грози вдома, у транспорті або ж на природі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Укргідрометцентру у Facebook і Telegram, прес-служба КМДА (офіційний портал Києва).

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