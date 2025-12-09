Дощі "замерзли": де в Україні помітили сьогодні сніг (фото, відео)

Ситуація зранку на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 9 годину ранку 9 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 7 м/с.

При цьому температура повітря була на рівні -5°C.

На оприлюдненому фото видно також, що на високогір'ї - невеликий шар снігу.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Куди ще в Україні завітав сніг

Про те, що "зима потроху набирає свої права" розповіла автор цифрового контенту у Facebook Галина Шевченко, опублікувавши відповідне відео.

Виходячи з інформації, оприлюдненої на сторінці, мешкає вона у селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області.

Помітили сніг також і в Шосткинському районі Сумської області.

Хоча було його й небагато, проте подекуди він все ж таки затримався на поверхнях - траві, дорогах, гілках дерев, деяких будівлях.

Сніг 9 грудня у Сумський області (фото: РБК-Україна)

Крім того, трішки засніжило у місті Прилуки Чернігівської області.

Невеликий білий шар затримався на землі й деревах.

Сніг 9 грудня у Чернігівській області (фото: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Варто зазначити, що напередодні метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила українців про можливі опади у вигляді мокрого снігу впродовж поточної доби:

у Чернігівській області;

у Сумській області;

у східних областях;

подекуди - у Черкаській області.

Тим часом "фаза дощів" може переважати сьогодні:

у Житомирській області;

у Київській області;

у Вінницькій області;

у західних областях.

Крім того, в Укргідрометцентрі повідомили, що на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей - вночі та вранці місцями ймовірний туман.

Вітер - переважно південний, на півдні країни - північно-східний (7-12 м/с). Хоча у Карпатах вдень окремі пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вдень:

в середньому по Україні - від 0 до 5 градусів тепла;

на заході та півдні країни - від 4 до 9 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на вівторок, 9 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)