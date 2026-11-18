Погода в Україні 19 листопада принесе дощі у більшість областей, в окремих локаціях паводки можуть спричинити локальні підтоплення. Найхолодніше буде у Карпатах, найтепліше - на півдні.
Докладніше про прогноз синоптиків на четвер, а також попередження про небезпечні гідрологічні явища й зміну гідрологічної ситуації, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж четверга (19 листопада) впливатимуть атмосферні фронти, які будуть переміщуватись у східному напрямку.
В цілому погода очікується хмарна, з проясненнями. Із опадами різної інтенсивності.
Помірні дощі ймовірні:
У Карпатах:
На сході та південному сході країни - місцями значні дощі.
На решті території - без опадів.
Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки
Спеціалісти УкрГМЦ опублікували також попередження:
Так, проходження максимального рiвня дощового паводку очікується у другiй половинi доби 18 листопада:
"II рiвень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.
Крім того, у другій половині доби 18 та 19 листопада - внаслідок добiгання невисокої паводкової хвилi - очiкуються підвищення рiвнiв води (на 0,2 - 0,7 м) на дiлянцi річки Прут "Коломия - державний кордон".
"Без загрози негативних наслiдкiв", - уточнили експерти.
Тиск впродовж 19 листопада, за даними УкрГМЦ, зазнаватиме коливань. Вологість повітря - залишатиметься високою.
Вітер переважатиме західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
У західних областях - місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.
Синоптики розповіли, що прогнозований вітер "нестиме тепле повітря".
В цілому температура повітря по Україні очікується така:
Тепліше буде, "як зазвичай", на півдні:
Тим часом у Карпатах - прохолодніше:
По території міста Києва та Київської області погоду 19 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями:
Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у четвер вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
Читайте також, що відомо про ситуацію з озоновою дірою у 2026 році (за даними НАНЦ).