Погода в Украине 19 ноября принесет дожди в большинство областей, в отдельных локациях паводки могут вызвать локальные подтопления. Холоднее всего будет в Карпатах, теплее всего - на юге.
Подробнее о прогнозе синоптиков на четверг, а также предупреждении об опасных гидрологических явлениях и изменении гидрологической ситуации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на синоптическую ситуацию в Украине в течение четверга (19 ноября) будут влиять атмосферные фронты, которые будут перемещаться в восточном направлении.
В целом погода ожидается облачная, с прояснениями. С осадками разной интенсивности.
Умеренные дожди вероятны:
В Карпатах:
На востоке и юго-востоке страны - местами значительные дожди.
На остальной территории - без осадков.
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Специалисты УкрГМЦ опубликовали также предупреждение:
Так, прохождение максимального уровня дождевого паводка ожидается во второй половине суток 18 ноября:
"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Кроме того, во второй половине суток 18 и 19 ноября - в результате добегания невысокой паводковой волны - ожидаются повышения уровней воды (на 0,2 - 0,7 м) на участке реки Прут "Коломыя - государственная граница".
"Без угрозы негативных последствий", - уточнили эксперты.
Давление в течение 19 ноября, по данным УкрГМЦ, будет претерпевать колебания. Влажность воздуха - останется высокой.
Ветер будет преобладать западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
В западных областях - местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Синоптики рассказали, что прогнозируемый ветер будет "нести теплый воздух".
В целом температура воздуха по Украине ожидается:
Теплее будет, "как обычно", на юге:
Тем временем в Карпатах - прохладнее:
По территории города Киева и Киевской области погоду 19 ноября прогнозируют также облачную, с прояснениями:
Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.
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