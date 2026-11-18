Где прогнозируют умеренные и значительные дожди

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на синоптическую ситуацию в Украине в течение четверга (19 ноября) будут влиять атмосферные фронты, которые будут перемещаться в восточном направлении.

В целом погода ожидается облачная, с прояснениями. С осадками разной интенсивности.

Умеренные дожди вероятны:

ночью - по Украине;

днем - на Левобережье и Закарпатье.

В Карпатах:

ночью - умеренные дожди и мокрый снег;

днем - небольшой дождь.

На востоке и юго-востоке страны - местами значительные дожди.

На остальной территории - без осадков.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

Где осадки могут вызвать затопления

Специалисты УкрГМЦ опубликовали также предупреждение:

об опасных гидрологических явлениях (прохождении максимального уровня воды);

об изменении гидрологической ситуации в отдельных локациях.

Так, прохождение максимального уровня дождевого паводка ожидается во второй половине суток 18 ноября:

на реке Боржава - возле села Верхние Реметы Закарпатской области;

высотой 530-580 см над нулем поста (уровень воды по состоянию на 8 часов 18 ноября составлял 450 см);

с частичным затоплением автодороги на участке "село Большие Комяти - село Шаланки";

на участке "село Большие Комяти - село Шаланки"; с частичным затоплением сельскохозяйственных угодий отдельных сел Береговского района Закарпатской области - Заречье, Сельце, Камянское, Большие Комяти.

"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Кроме того, во второй половине суток 18 и 19 ноября - в результате добегания невысокой паводковой волны - ожидаются повышения уровней воды (на 0,2 - 0,7 м) на участке реки Прут "Коломыя - государственная граница".

"Без угрозы негативных последствий", - уточнили эксперты.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях и изменении гидрологической ситуации (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Давление в течение 19 ноября, по данным УкрГМЦ, будет претерпевать колебания. Влажность воздуха - останется высокой.

Ветер будет преобладать западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В западных областях - местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Синоптики рассказали, что прогнозируемый ветер будет "нести теплый воздух".

В целом температура воздуха по Украине ожидается:

ночью +2...+8°C;

днем +8...+13°C.

Теплее будет, "как обычно", на юге:

ночью +7...+12°C;

днем +11...+16°C.

Тем временем в Карпатах - прохладнее:

ночью - около 0°C;

днем +2...+7°C.

Особенности погоды в Украине 19 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду 19 ноября прогнозируют также облачную, с прояснениями:

ночью - умеренный дождь;

днем - без осадков.

Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +5...+7°С;

по области +2...+7°С.

Температура воздуха в четверг днем: