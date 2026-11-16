Найбільша за десятиліття: у НАНЦ пояснили ситуацію з озоновою дірою у 2026 році

Максимальна площа озонової діри над Антарктикою наблизилась до рекордних показників 2000 року. Проте це - не єдиний важливий показник.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Яке явище називають "озонова діра"

Над Антарктикою щороку фіксують ділянку атмосфери, де різко зменшується загальний вміст озону (який захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання).

Саме це явище й отримало назву "озонова діра".

У НАНЦ уточнили, що вона переважно існує впродовж антарктичної весни - тобто коли в Україні осінь.

Загальні характеристики озонової діри

Спеціалісти розповіли, що площа - лише одна з характеристик озонової діри.

Адже важлива також її "глибина" - як сильно зменшується вміст озону.

Загальну кількість озону в стовпі атмосфери над певною точкою показують одиниці Добсона.

Причому чим нижче значення, тим менше озону.

"Нормальний загальний вміст становить 300-400 одиниць, а "поріг" озонової діри - менше за 220 одиниць", - пояснили в НАНЦ.

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Площа озонової діри у 2026 році

Повідомляється, що цього року озонова діра є найбільшою за останнє десятиліття.

Її максимальна площа сягнула 27,1 млн км² - приблизно 90% від рекордного показника 2000 року.

Такі дані наводять:

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA);

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"Причиною став аномально потужний полярний вихор, який підтримував сприятливі умови для руйнування озону", - констатували у НАНЦ.

"Глибина" озонової діри поточного року

"Хоч озонова діра й була велика за площею, проте не було зафіксовано аномально низьких значень концентрації озону в атмосфері", - поділився озонометрист 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Якущенко.

Це, за даними НАНЦ, ілюструють результати вимірювань:

на Південному полюсі цьогорічний мінімум становив 105 одиниць Добсона 17 жовтня (тоді як найнижчий показник за всю історію спостережень у цій точці - 92 одиниці, у жовтні 2006 року);

цьогорічний мінімум становив 105 одиниць Добсона 17 жовтня (тоді як найнижчий показник за всю історію спостережень у цій точці - 92 одиниці, у жовтні 2006 року); на антарктичній станції "Академік Вернадський" найнижчий із цьогорічних показників - 168 одиниць Добсона - зафіксували 23 жовтня (тоді як історичний мінімум становив 118 одиниць Добсона та був зареєстрований у вересні 2000 року).

"Водночас 9-11 жовтня цього року значення сягали 372-374 одиниць", - додали у НАНЦ.

Особливості озонової діри у 2026 році (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Чи правда, що озоновий шар відновлюється

Насамкінець експерти повідомили, що попри велику площу цьогорічної діри, довгострокова тенденція до відновлення озонового шару - зберігається.

Зазначається, що таку ситуацію науковці пов'язують зі скороченням використання озоноруйнівних речовин - завдяки міжнародним домовленостям.

"Водночас атмосферні умови можуть спричиняти значні коливання з року в рік", - підсумували у НАНЦ.