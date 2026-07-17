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Дощі чи спека? Синоптик розповів, до якої погоди готуватись українцям найближчим часом

18:12 17.07.2026 Пт
4 хв
Де прогнозують грозові дощі й коли повітря місцями може прогріватись до +34°С?
aimg Ірина Костенко
Дощі чи спека? Синоптик розповів, до якої погоди готуватись українцям найближчим часом Тепла в Україні найближчим часом буде більше, ніж дощів (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні найближчими днями буде контрастна. Поле підвищеного тиску принесе сонячний теплий спокій, проте активний атмосферний фронт спровокує подекуди грозові дощі, град і шквали.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Зміна погоди: 18-19 липня більшість областей насолоджуватимуться спокійною погодою, проте на захід, а згодом на Житомирську та Вінницьку області, насунеться активний атмосферний фронт.
  • Опади та вітер: на вихідних у західних і кількох інших областях ймовірні помірні дощі, місцями - значні зливи, грози, град та шквали до 15-20 м/с.
  • Температурні гойдалки: 18 липня вдень прогнозують +22...+27°С, а з 19 липня - до +27...+31°С, хоча на заході України після проходження атмосферного фронту повітря освіжиться до +20...+25°С.
  • Найбільша спека: 21-22 липня, не зважаючи на помірне тепло в цілому, на південному сході країни стовпчики термометрів можуть підніматись місцями до +34°С.
  • Що далі: виходячи з консультативного прогнозу УкрГМЦ, після 23 липня дощів в Україні може бути менше, а температура повітря вдень очікується близько +21...+28°С (на південному сході - до +32°С).

Що впливатиме на погоду найближчим часом

– По території України в найближчі три доби ми будемо спостерігати зміни синоптичної ситуації в деяких областях.

Тому погода буде різна. Як по території, так і по датах.

Зокрема 18-19 липня у більшості областей спокійну погоду без опадів визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Лише у західних областях, а в неділю (19 липня, - Ред.) також у Житомирській та Вінницькій областях, пройде атмосферний фронт. Доволі такий, активний.

Він надійде до нас із заходу і спричинить опади різної інтенсивності.

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Чи ймовірні небезпечні метеорологічні явища

– В цілому впродовж вихідних переважно буде погода без опадів.

Лише у західних (а в неділю - і в Житомирській та Вінницькій областях) пройдуть помірні дощі.

Вдень - місцями значні дощі, грози. В окремих районах - град і шквали до 15-20 метрів за секунду.

Дощі чи спека? Синоптик розповів, до якої погоди готуватись українцям найближчим часомОсобливості погоди в Україні 18-20 липня (інфографіка: РБК-Україна)

З чого почнеться новий робочий тиждень

– Уже в понеділок, 20 липня, в більшості областей у нас будуть короткочасні дощі з грозами.

Тобто буде просуватись цей атмосферний фронт.

Він буде, в принципі, менш активним. Але все ж таки приноситиме короткочасні дощі.

Що буде з температурою найближчими днями

– Температура в нічні години буде в межах +11...+19°С. Вдень - у межах +22...+27°С.

Завтра (18 липня, - Ред.) на заході та південному заході, а від 19-20 липня - по Україні (по більшій частині території) +26...+31°С.

Проте після проходження атмосферного фронту (20 липня) ми очікуємо, що у західних областях температура - денні максимуми - будуть трішки нижчими. В межах +20...+25°С.

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Чого чекати від опадів і температури потім

– Надалі (21-22 липня) ми очікуємо, що в центральних областях, 21 липня - також у північних, а 22 липня - і в південних та східних областях, випадатимуть нетривалі літні дощі з грозами.

Тим часом в усіх інших областях буде погода без опадів.

Значення температури в нічні години коливатимуться в межах +14...+20°С. Вдень +24...+30°С.

На південному сході країни - до +34°С.

Південно-східна частина - це в нас... Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області.

Там значення будуть вищі за рахунок того, що буде більше прояснень. І сонце доволі так, активно буде там прогрівати приземний шар.

Тому очікуємо такі значення температури.

Хоча у західних областях, а 22 липня - і північних областях, вночі +10...+16°С, вдень +19...+25°С.

Дощі чи спека? Синоптик розповів, до якої погоди готуватись українцям найближчим часомЩо може бути з погодою в Україні 21-22 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи може прийти в Україну спека пізніше

– Надалі, виходячи з основних тенденцій, які в нас наразі є, то 23 липня в більшості областей ще переважатимуть короткочасні дощі з грозами.

В решту часу - переважно буде погода без опадів.

А значення температури, в принципі, залишатимуться в таких, приємних межах.

Вночі +11...+18°С, вдень +21...+28°С.

І лише на південному сході країни - до +32°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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