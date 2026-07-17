Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее время

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастная. Поле повышенного давления принесет солнечный теплый покой, однако активный атмосферный фронт спровоцирует местами грозовые дожди, град и шквалы.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Главное: Смена погоды : 18-19 июля большинство областей будут наслаждаться спокойной погодой, однако на запад, а затем на Житомирскую и Винницкую области, надвинется активный атмосферный фронт.

: 18-19 июля большинство областей будут наслаждаться спокойной погодой, однако на запад, а затем на Житомирскую и Винницкую области, надвинется активный атмосферный фронт. Осадки и ветер : на выходных в западных и нескольких других областях вероятны умеренные дожди, местами - значительные ливни, грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.

: на выходных в западных и нескольких других областях вероятны умеренные дожди, местами - значительные ливни, грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. Температурные качели : 18 июля днем прогнозируют +22...+27°С, а с 19 июля - до +27...+31°С, хотя на западе Украины после прохождения атмосферного фронта воздух освежится до +20...+25°С.

: 18 июля днем прогнозируют +22...+27°С, а с 19 июля - до +27...+31°С, хотя на западе Украины после прохождения атмосферного фронта воздух освежится до +20...+25°С. Самая большая жара : 21-22 июля, несмотря на умеренное тепло в целом, на юго-востоке страны столбики термометров могут подниматься местами до +34°С.

: 21-22 июля, несмотря на умеренное тепло в целом, на юго-востоке страны столбики термометров могут подниматься местами до +34°С. Что дальше: исходя из консультативного прогноза УкрГМЦ, после 23 июля дождей в Украине может быть меньше, а температура воздуха днем ожидается около +21...+28°С (на юго-востоке - до +32°С).

Что будет влиять на погоду в ближайшее время

– По территории Украины в ближайшие трое суток мы будем наблюдать изменения синоптической ситуации в некоторых областях.

Поэтому погода будет разная. Как по территории, так и по датам.

В частности, 18-19 июля в большинстве областей спокойную погоду без осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Только в западных областях, а в воскресенье (19 июля, - Ред.) также в Житомирской и Винницкой областях, пройдет атмосферный фронт. Довольно такой, активный.

Он поступит к нам с запада и повлечет за собой осадки разной интенсивности.

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Вероятны ли опасные метеорологические явления

– В целом на протяжении выходных преимущественно будет погода без осадков.

Только в западных (а в воскресенье - и в Житомирской и Винницкой областях) пройдут умеренные дожди.

Днем - местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах - град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Особенности погоды в Украине 18-20 июля (инфографика: РБК-Украина)

С чего начнется новая рабочая неделя

– Уже в понедельник, 20 июля, в большинстве областей у нас будут кратковременные дожди с грозами.

То есть будет продвигаться этот атмосферный фронт.

Он будет, в принципе, менее активным. Но все же будет приносить кратковременные дожди.

Что будет с температурой в ближайшие дни

– Температура в ночные часы будет в пределах +11…+19°С. Днем - в пределах +22...+27°С.

Завтра (18 июля, - Ред.) на западе и юго-западе, а с 19-20 июля - по Украине (по большей части территории) +26...+31°С.

Однако после прохождения атмосферного фронта (20 июля) мы ожидаем, что в западных областях температура - дневные максимумы - будут немного ниже. В пределах +20...+25°С.

Чего ждать от осадков и температуры потом

– В дальнейшем (21-22 июля) мы ожидаем, что в центральных областях, 21 июля - также в северных, а 22 июля - и в южных и восточных областях, будут выпадать непродолжительные летние дожди с грозами.

Тем временем во всех других областях будет погода без осадков.

Значения температуры в ночные часы будут колебаться в пределах +14…+20°С. Днем +24...+30°С.

На юго-востоке страны - до +34°С.

Юго-восточная часть - это у нас... Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области.

Там значения будут выше за счет того, что будет больше прояснений. И солнце довольно так, активно будет там прогревать приземный слой.

Поэтому ожидаем такие значения температуры.

Хотя в западных областях, а 22 июля - и северных областях, ночью +10...+16°С, днем +19...+25°С.

Что может быть с погодой в Украине 21-22 июля (инфографика: РБК-Украина)

Может ли прийти в Украину жара позже

– Позже, исходя из основных тенденций, которые у нас сейчас есть, то 23 июля в большинстве областей еще будут преобладать кратковременные дожди с грозами.

В остальное время - преимущественно будет погода без осадков.

А значения температуры, в принципе, будут оставаться в таких, приятных пределах.

Ночью +11...+18°С, днем +21...+28°С.

И только на юго-востоке страны - до +32°С.