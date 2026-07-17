ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее время

18:12 17.07.2026 Пт
4 мин
Где прогнозируют грозовые дожди и когда воздух местами может прогреваться до +34°С?
aimg Ирина Костенко
Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее время Тепла в Украине в ближайшее время будет больше, чем дождей (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастная. Поле повышенного давления принесет солнечный теплый покой, однако активный атмосферный фронт спровоцирует местами грозовые дожди, град и шквалы.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Смена погоды: 18-19 июля большинство областей будут наслаждаться спокойной погодой, однако на запад, а затем на Житомирскую и Винницкую области, надвинется активный атмосферный фронт.
  • Осадки и ветер: на выходных в западных и нескольких других областях вероятны умеренные дожди, местами - значительные ливни, грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.
  • Температурные качели: 18 июля днем прогнозируют +22...+27°С, а с 19 июля - до +27...+31°С, хотя на западе Украины после прохождения атмосферного фронта воздух освежится до +20...+25°С.
  • Самая большая жара: 21-22 июля, несмотря на умеренное тепло в целом, на юго-востоке страны столбики термометров могут подниматься местами до +34°С.
  • Что дальше: исходя из консультативного прогноза УкрГМЦ, после 23 июля дождей в Украине может быть меньше, а температура воздуха днем ожидается около +21...+28°С (на юго-востоке - до +32°С).

Что будет влиять на погоду в ближайшее время

– По территории Украины в ближайшие трое суток мы будем наблюдать изменения синоптической ситуации в некоторых областях.

Поэтому погода будет разная. Как по территории, так и по датам.

В частности, 18-19 июля в большинстве областей спокойную погоду без осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Только в западных областях, а в воскресенье (19 июля, - Ред.) также в Житомирской и Винницкой областях, пройдет атмосферный фронт. Довольно такой, активный.

Он поступит к нам с запада и повлечет за собой осадки разной интенсивности.

Читайте также: Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходных

Вероятны ли опасные метеорологические явления

– В целом на протяжении выходных преимущественно будет погода без осадков.

Только в западных (а в воскресенье - и в Житомирской и Винницкой областях) пройдут умеренные дожди.

Днем - местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах - град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее времяОсобенности погоды в Украине 18-20 июля (инфографика: РБК-Украина)

С чего начнется новая рабочая неделя

– Уже в понедельник, 20 июля, в большинстве областей у нас будут кратковременные дожди с грозами.

То есть будет продвигаться этот атмосферный фронт.

Он будет, в принципе, менее активным. Но все же будет приносить кратковременные дожди.

Что будет с температурой в ближайшие дни

– Температура в ночные часы будет в пределах +11…+19°С. Днем - в пределах +22...+27°С.

Завтра (18 июля, - Ред.) на западе и юго-западе, а с 19-20 июля - по Украине (по большей части территории) +26...+31°С.

Однако после прохождения атмосферного фронта (20 июля) мы ожидаем, что в западных областях температура - дневные максимумы - будут немного ниже. В пределах +20...+25°С.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Чего ждать от осадков и температуры потом

– В дальнейшем (21-22 июля) мы ожидаем, что в центральных областях, 21 июля - также в северных, а 22 июля - и в южных и восточных областях, будут выпадать непродолжительные летние дожди с грозами.

Тем временем во всех других областях будет погода без осадков.

Значения температуры в ночные часы будут колебаться в пределах +14…+20°С. Днем +24...+30°С.

На юго-востоке страны - до +34°С.

Юго-восточная часть - это у нас... Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области.

Там значения будут выше за счет того, что будет больше прояснений. И солнце довольно так, активно будет там прогревать приземный слой.

Поэтому ожидаем такие значения температуры.

Хотя в западных областях, а 22 июля - и северных областях, ночью +10...+16°С, днем +19...+25°С.

Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее времяЧто может быть с погодой в Украине 21-22 июля (инфографика: РБК-Украина)

Может ли прийти в Украину жара позже

– Позже, исходя из основных тенденций, которые у нас сейчас есть, то 23 июля в большинстве областей еще будут преобладать кратковременные дожди с грозами.

В остальное время - преимущественно будет погода без осадков.

А значения температуры, в принципе, будут оставаться в таких, приятных пределах.

Ночью +11...+18°С, днем +21...+28°С.

И только на юго-востоке страны - до +32°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus