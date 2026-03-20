ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Допомоги з Іраном "не помітив": Трамп звинуватив Зеленського в "піарі"

19:20 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент США вважає, що Україна не надала жодної допомоги з Іраном
aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна нібито не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном.

Як передає РБК-Україна, слова Трампа наводить ведуча програми "The 11th Hour" на MS Now Стефані Руле.

За словами Руле, під час інтерв'ю вона запитала в американського лідера про допомогу і підтримку з боку України в контексті війни на Близькому Сході.

"Він сказав, що вони нічого не зробили. Усе, що Зеленський говорив про те, що Україна зробила, щоб допомогти нам, він робить лише з політичною та PR-ціллю. Вони нічого не зробили", - передає журналістка слова Трампа.

Допомога країнам Близького Сходу

Нагадаємо, 10 березня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українських експертів направили до країн Близького Сходу, де вони надаватимуть допомогу у знищенні іранських "Шахедів".

Уже 17 березня голова української держави розповів, що в країнах Близького Сходу перебуває 201 український військовий експерт. Вони працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Ще одну команду відправили до Кувейту.

Неназваний український офіцер розповів у коментарі The Times, що він був шокований тим, як США збивають "Шахеди".

Він розповів, що в одному з випадків американці для знищення іранського дрона-камікадзе використовували ракету SM-6 з корабля вартістю близько 6 млн доларів. Це невиправдано дорого, враховуючи, що "Шахед" коштує близько 70 тисяч доларів.

Незважаючи на таку ситуацію, американський президент Дональд Трамп нещодавно заявив про те, що допомога України у знищенні іранських дронів "йому не потрібна". Він похвалився, що американські безпілотники - найкращі у світі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Дрони
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
