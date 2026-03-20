Допомоги з Іраном "не помітив": Трамп звинуватив Зеленського в "піарі"

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна нібито не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном.

За словами Руле, під час інтерв'ю вона запитала в американського лідера про допомогу і підтримку з боку України в контексті війни на Близькому Сході.

"Він сказав, що вони нічого не зробили. Усе, що Зеленський говорив про те, що Україна зробила, щоб допомогти нам, він робить лише з політичною та PR-ціллю. Вони нічого не зробили", - передає журналістка слова Трампа.

Допомога країнам Близького Сходу

Нагадаємо, 10 березня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українських експертів направили до країн Близького Сходу, де вони надаватимуть допомогу у знищенні іранських "Шахедів".

Уже 17 березня голова української держави розповів, що в країнах Близького Сходу перебуває 201 український військовий експерт. Вони працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Ще одну команду відправили до Кувейту.

Неназваний український офіцер розповів у коментарі The Times, що він був шокований тим, як США збивають "Шахеди".