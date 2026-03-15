Трамп: я здивований, що Зеленський не хоче укладати мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що він здивований тим фактом, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Під час телефонного інтерв'ю було порушено тему ослаблення санкцій проти РФ, щоб стабілізувати ціни на нафту. Однак під час запитання про критику з боку деяких іноземних лідерів з приводу скасування санкцій, Трамп не став прямо відповідати, і замість цього заговорив про Зеленського.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін хоче мирної угоди, а український лідер нібито ні.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися", - сказав Трамп.