Помощи с Ираном "не заметил": Трамп обвинил Зеленского в "пиаре"

19:20 20.03.2026 Пт
Президент США считает, что Украина не оказала никакой помощи с Ираном
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина якобы не предоставляет никакой помощи в ситуации с Ираном.

Как передает РБК-Украина, слова Трампа приводит ведущая программы "The 11th Hour" на MS Now Стефани Руле.

Читайте также: Трамп: я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мир

По словам Руле, во время интервью она спросила у американского лидера о помощи и поддержке со стороны Украины в контексте войны на Ближнем Востоке.

"Он сказал, что они ничего не сделали. Все, что Зеленский говорил о том, что Украина сделала, чтобы помочь нам, он делает лишь в политических и PR-целях. Они ничего не сделали", - передает журналистка слова Трампа.

Помощь странам Ближнего Востока

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинских экспертов направили в страны Ближнего Востока, где они будут оказывать помощь в уничтожении иранских "Шахедов".

Уже 17 марта глава украинского государства рассказал, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский военный эксперт. Они работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Еще одну команду отправили в Кувейт.

Неназванный украинский офицер рассказал в комментарии The Times, что он был шокирован тем, как США сбивают "Шахеды".

Он рассказал, что в одном из случаев американцы для уничтожения иранского дрона-камикадзе использовали ракету SM-6 с корабля стоимостью около 6 млн долларов. Это неоправданно дорого, учитывая, что "Шахед" стоит около 70 тысяч долларов.

Несмотря на такую ситуацию, американский президент Дональд Трамп недавно заявил о том, что помощь Украины в уничтожении иранских дронов "ему не нужна". Он похвастался, что американские беспилотники - лучшие в мире.

Больше по теме:
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО