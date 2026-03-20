Помощи с Ираном "не заметил": Трамп обвинил Зеленского в "пиаре"

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина якобы не предоставляет никакой помощи в ситуации с Ираном.

По словам Руле, во время интервью она спросила у американского лидера о помощи и поддержке со стороны Украины в контексте войны на Ближнем Востоке.

"Он сказал, что они ничего не сделали. Все, что Зеленский говорил о том, что Украина сделала, чтобы помочь нам, он делает лишь в политических и PR-целях. Они ничего не сделали", - передает журналистка слова Трампа.

Помощь странам Ближнего Востока

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинских экспертов направили в страны Ближнего Востока, где они будут оказывать помощь в уничтожении иранских "Шахедов".

Уже 17 марта глава украинского государства рассказал, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский военный эксперт. Они работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Еще одну команду отправили в Кувейт.

Неназванный украинский офицер рассказал в комментарии The Times, что он был шокирован тем, как США сбивают "Шахеды".