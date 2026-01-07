ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Допомога вже в дорозі": сенатор США виступив з погрозами іранському режиму

США, Середа 07 січня 2026 13:21
UA EN RU
"Допомога вже в дорозі": сенатор США виступив з погрозами іранському режиму Фото: сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Ірані скоро будуть "великі зміни" через масштабні протести в країні, а президент США Дональд Трамп знищить "режим аятол", якщо іранська влада продовжить атакувати протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву сенатора від Республіканської партії США Ліндсі Грема, якого цитує Fox News.

Зокрема Грем назвав іранський режим аятол "нацистським", а також відкрито заявив, що "допомога вже в дорозі" - натякаючи на можливі кари від США для іранської влади.

"Аятоли повинні зрозуміти - якщо ви продовжите вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя - Дональд Трамп знищить вас. В Ірані будуть зміни. Це будуть наймасштабніші зміни в історії Близького Сходу - позбутися цього нацистського режиму. Народ Ірану - допомога вже в дорозі", - заявив сенатор в ефірі телеканалу.

Масові протести в Ірані: що відомо

Хвиля потужних протестів прокотилася Іраном, починаючи з кінця грудня 2025 року, оскільки курс валют різко впав через західні санкції (1 долар США коштує 1,46 млн іранських реалів). Інфляція в країні прискорилася до 42,5% на місяць, ціни почали зростати космічними темпами.

Спочатку люди вийшли на протести з економічними вимогами, але дуже швидко процес політизувався. До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму", зокрема торговці.

Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами. Загалом зараз серед жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей заарештовано.

7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист. ЩЕ на початку заворушень в Ірані Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка