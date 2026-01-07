"Помощь уже в пути": сенатор США выступил с угрозами иранскому режиму

В Иране скоро будут "большие перемены" из-за масштабных протестов в стране, а президент США Дональд Трамп уничтожит "режим аятолл", если иранские власти продолжат атаковать протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма, которого цитирует Fox News .

"Аятоллы должны понять - если вы продолжите убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни - Дональд Трамп уничтожит вас. В Иране будут изменения. Это будут самые масштабные изменения в истории Ближнего Востока - избавиться от этого нацистского режима. Народ Ирана - помощь уже в пути", - заявил сенатор в эфире телеканала.

В частности Грэм назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные кары от США для иранских властей.

Массовые протесты в Иране: что известно

Волна мощных протестов прокатилась по Ирану, начиная с конца декабря 2025 года, поскольку курс валют резко упал из-за западных санкций (1 доллар США стоит 1,46 млн иранских реалов). Инфляция в стране ускорилась до 42,5% в месяц, цены начали расти космическими темпами.

Сначала люди вышли на протесты с экономическими требованиями, но очень быстро процесс политизировался. К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима", в частности торговцы.

Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами. Всего сейчас среди жертв протестов - 30 демонстрантов, четверо детей и двое силовиков, а более 1200 человек арестованы.

7 января стало известно, что протестующие якобы взяли под контроль два города - Абданан и Малехшахи. Также протестующие впервые обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите. Ещё в начале беспорядков в Иране Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.