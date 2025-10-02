США вдарили новими санкціями по Ірану: під обмеження потрапили більше 40 осіб
Держдепартамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій на підтримку обмежень ООН проти Ірану за відмову припинити розробку ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву держсекретаря США Марко Рубіо.
"Сьогодні ми вносимо до санкційного списку 44 фізичні та юридичні особи, залучених до ядерної програми Ірану та до мереж із закупівлі озброєнь, що підтримують програми балістичних ракет і військових літаків", - йдеться у заяві.
Рубіо зазначив, що США запроваджують санкції щодо п’ятьох осіб та одну організацію, що пов’язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямим наступником ядерної програми Ірану до 2004 року.
У заяві зазначається, що деякі особи, щодо яких введено санкції, "намагалися отримати чутливі технології подвійного призначення і технічні знання, що можуть бути використані для розробки ядерної зброї".
"Оголошені сьогодні дії демонструють, що Іран активно намагається отримати компоненти й технології на підтримку своїх програм розповсюдження зброї", - йдеться у заяві Рубіо.
Продовження санкцій проти Ірану
Кілька днів тому президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про відмову країни виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
У відповідь, 27 вересня ООН поновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану, що були запроваджені Радою Безпеки ООН з 2006 по 2010 рік.
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій Ірану.
Крім того, Іран форсує будівництво підземного об'єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. На його територію жодного разу не навідувалися міжнародні інспектори.