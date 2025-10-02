США вдарили новими санкціями по Ірану: під обмеження потрапили більше 40 осіб

Держдепартамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій на підтримку обмежень ООН проти Ірану за відмову припинити розробку ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

"Сьогодні ми вносимо до санкційного списку 44 фізичні та юридичні особи, залучених до ядерної програми Ірану та до мереж із закупівлі озброєнь, що підтримують програми балістичних ракет і військових літаків", - йдеться у заяві.

Рубіо зазначив, що США запроваджують санкції щодо п’ятьох осіб та одну організацію, що пов’язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямим наступником ядерної програми Ірану до 2004 року.

У заяві зазначається, що деякі особи, щодо яких введено санкції, "намагалися отримати чутливі технології подвійного призначення і технічні знання, що можуть бути використані для розробки ядерної зброї".

"Оголошені сьогодні дії демонструють, що Іран активно намагається отримати компоненти й технології на підтримку своїх програм розповсюдження зброї", - йдеться у заяві Рубіо.