Допомога Україні під загрозою? Bloomberg розкрив, чому ЄС досі не узгодив фінансовий план

Керівник економічного сектору ЄС Валдіс Домбровскіс пояснив, що Європейський Союз повинен надати Україні "надійне" фінансове зобов'язання, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду для України, оскільки кредитори країни поспішають уникнути фінансової кризи в Україні.

Домбровскіс обговорив цього тижня в Болгарії з головою МВФ Крісталіною Георгієвою дефіцит фінансування Києва в розмірі 65 мільярдів доларів та військові потреби.

За словами Домбровскіса, вашингтонський кредитор, який у 2023 році домовився з Україною про програму на 15,6 мільярда доларів, потребує "надійного шляху вперед та переконливого політичного зобов’язання з боку ЄС" для узгодження нових коштів для України.

"Це має вийти за рамки простого ствердження: "Так, ми зробимо те, що потрібно, і ми просто обговорюємо варіанти", - зауважив він.

Нова підтримка з боку ЄС розблокує пакет допомоги МВФ у розмірі близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, який очікується у січні.

За словами Домбровскіса, використання знерухомлених активів центрального банку Росії для фінансування репараційного кредиту для України залишається кращим варіантом для Брюсселя.

Згідно з пропозицією, Київ повинен буде повернути гроші лише за умови, що Росія сплатить воєнні репарації.

"Чим швидше, тим краще, як для програми МВФ, так і для задоволення потреб України", - сказав Домбровскіс.

Юридичні перешкоди

Проте, видання зазначає, що план щодо активів стикається з юридичними перешкодами, оскільки Бельгія продовжує наполягати на додаткових гарантіях, щоб уникнути ризику використання близько 140 мільярдів євро готівкових залишків, накопичених в Euroclear, брюссельській кліринговій палаті.

ЄС наполягає на тому, що активи не будуть конфісковані, оскільки Росія збереже собі право вимоги, якщо вона відшкодує шкоду, завдану Україні.

Тим не менш, Бельгія вимагає надійних спільних гарантій, щоб не залишитися на гачку, якщо виникне будь-який юридичний виклик.

"Чітке розуміння, також у комісії, полягає в тому, що нам потрібно серйозно поставитися до цих проблем і знайти хороший спосіб їх вирішення", - сказав Домбровскіс, маючи на увазі виконавчий орган ЄС.