Помощь Украине под угрозой? Bloomberg раскрыл, почему ЕС еще не согласовал финансовый план

Руководитель экономического сектора ЕС Валдис Домбровскис объяснил, что Европейский Союз должен предоставить Украине "надежное" финансовое обязательство, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда для Украины, поскольку кредиторы страны спешат избежать финансового кризиса в Украине.

Домбровскис обсудил на этой неделе в Болгарии с главой МВФ Кристалиной Георгиевой дефицит финансирования Киева в размере 65 миллиардов долларов и военные нужды.

По словам Домбровскиса, вашингтонский кредитор, который в 2023 году договорился с Украиной о программе на 15,6 миллиарда долларов, требует "надежного пути вперед и убедительного политического обязательства со стороны ЕС" для согласования новых средств для Украины.

"Это должно выйти за рамки простого утверждения: "Да, мы сделаем то, что нужно, и мы просто обсуждаем варианты", - отметил он.

Новая поддержка со стороны ЕС разблокирует пакет помощи МВФ в размере около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, который ожидается в январе.

По словам Домбровскиса, использование обездвиженных активов центрального банка России для финансирования репарационного кредита для Украины остается лучшим вариантом для Брюсселя.

Согласно предложению, Киев должен будет вернуть деньги только при условии, что Россия оплатит военные репарации.

"Чем быстрее, тем лучше, как для программы МВФ, так и для удовлетворения потребностей Украины", - сказал Домбровскис.

Юридические препятствия

Тем не менее, издание отмечает, что план по активам сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку Бельгия продолжает настаивать на дополнительных гарантиях, чтобы избежать риска использования около 140 миллиардов евро наличных остатков, накопленных в Euroclear, брюссельской клиринговой палате.

ЕС настаивает на том, что активы не будут конфискованы, поскольку Россия сохранит себе право требования, если она возместит ущерб, нанесенный Украине.

Тем не менее, Бельгия требует надежных совместных гарантий, чтобы не остаться на крючке, если возникнет любой юридический вызов.

"Четкое понимание, также в комиссии, заключается в том, что нам нужно серьезно отнестись к этим проблемам и найти хороший способ их решения", - сказал Домбровскис, имея в виду исполнительный орган ЕС.