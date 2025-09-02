Доннарумма перейшов у "Манчестер Сіті": деталі контракту після розриву з ПСЖ

Деталі трансферу

Сума угоди офіційно не розголошується, але за даними Transfermarkt, "Сіті" заплатив за 26-річного італійця близько 30 мільйонів євро. Доннарумма має стати новим основним воротарем після відходу бразильця Едерсона, який перейшов у турецький "Фенербахче" за 11 мільйонів євро.

У заявці "містян" вже є кілька голкіперів: молодий Джеймс Траффорд, який починав сезон у стартовому складі, а також досвідчені Штефан Ортега (32 роки) та Маркус Беттінеллі (33 роки). Проте саме Доннарумма розглядається як перший номер на довгострокову перспективу.

Як італієць прощався з ПСЖ

Доннарумма провів у "Парі Сен-Жермен" чотири сезони, де здобув чотири титули Ліги 1, двічі вигравав Кубок Франції та тричі - Трофей чемпіонів. Кульмінацією стало здобуття Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25, коли парижани розгромили "Інтер" у фіналі з рахунком 5:0.

Втім, відхід голкіпера з французького клубу супроводжувався скандалом. У серпні Доннарумму не включили до заявки на матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема".

Він більше не входив у плани Луїса Енріке та не зіграв жодного матчу у новому сезоні. Після цього італієць публічно попрощався з уболівальниками ПСЖ.

Кар’єрний шлях: від "Мілана до тріумфу на Євро

Доннарумма - вихованець "Мілана". Він дебютував у Серії А у 16 років та провів понад 250 матчів за клуб, вигравши Суперкубок Італії 2016 року. У 2021-му воротар переїхав до Франції, де розпочав новий етап кар’єри у ПСЖ.

На міжнародному рівні Доннарумма прославився у 2021 році, коли став героєм Євро-2020. Його сейви у серії пенальті допомогли Італії перемогти Англію у фіналі на "Вемблі". Голкіпера тоді визнали найкращим гравцем турніру – вперше таке звання отримав воротар. Загалом у складі збірної Італії він уже провів 76 матчів.

Реакція Доннарумми та клубу

"Підписати контракт з "Манчестер Сіті" - це особливий момент для мене. Я приєднуюся до команди, сповненої талановитих гравців світового класу, яку очолює Пеп Гвардіола. Для мене велика честь грати за цей клуб, і я обіцяю віддати всі сили для нових перемог", - сказав італієць після підписання контракту.

"Родовід і якість Джанлуїджі говорять самі за себе. Він має величезний досвід, попри молодий вік для воротаря. Ми щасливі вітати його в команді"- додав директор з футболу "Сіті" Уго Віана.

Коли відбудеться дебют

Дебют Доннарумми за "Манчестер Сіті" очікується після міжнародної паузи - у дербі проти "Манчестер Юнайтед", яке відбудеться в неділю, 14 вересня.