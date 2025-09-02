Сенсаційні трансфери і гравці без практики: як українські зірки готуються до відбору ЧС-2026

Українські збірники, які грають у закордонних чемпіонатах, розпочали новий сезон з різним успіхом. Хтось став героєм гучного трансферу, хтось бореться за місце в основі, а хтось, на жаль, відновлюється після травм.

Як ключові гравці збірної підходять до стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2026 - повідомляє РБК-Україна .

Збірна України стартує у відборі на ЧС-2026

Європейські клуби пішли на першу міжнародну паузу нового сезону, під час якої збірні розпочинають відбіркові матчі чемпіонату світу-2026.

Україна стартує 5 вересня виїзним поєдинком проти Франції, а 9 вересня прийме Азербайджан.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список із 25 футболістів, однак пізніше відбулися зміни: до збірної був довикликаний Назар Волошин, а Богдан Михайліченко замінив травмованого Олександра Тимчика.

У підсумку на зборі опинилися 26 гравців, серед яких 11 представляють іноземні чемпіонати.

Трансферний успіх

Найбільш помітною подією літнього міжсезоння став перехід захисника Іллі Забарного з "Борнмута" до французького гранда "ПСЖ". Сума трансферу склала 63 мільйони євро, що робить його одним з найдорожчих українських гравців в історії.

Незважаючи на перехід, Забарний вже встиг провести два матчі за парижан, демонструючи хороші показники.

Ілля Забарний (фото: facebook.com/PSG)

Гравці без ігрової практики

Натомість, інший український захисник, Олександр Зінченко, поки не провів жодного матчу за лондонський "Арсенал" і навіть розглядалася його можлива оренда.

Не менш складна ситуація і в Артема Довбика, який у "Ромі" не є основним форвардом, поступаючись місцем Евану Фергюсону. Майбутнє Довбика в клубі залишається невизначеним.

На жаль, Роман Яремчук, що грає за грецький "Олімпіакос", мав травму і не провів жодного матчу в новому сезоні.

Також поза основною обоймою в "Реалі" залишається Андрій Лунін, який програє конкуренцію Тібо Куртуа.

Андрій Лунін (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Стабільні ролі у своїх клубах

Воротар Анатолій Трубін у складі "Бенфіки" демонструє неймовірну форму. У новому сезоні він відіграв шість матчів, не пропустивши жодного м'яча. Це рекордна "суха" серія у його кар'єрі.

Віктор Циганков, хоч і має невелике пошкодження, залишається ключовим гравцем "Жирони", а Олександр Зубков є основним у турецькому "Трабзонспорі" і має вже один асист.

Віталій Миколенко, попри невелике ушкодження на старті сезону, повернувся до складу "Евертона" і навіть встиг відзначився передгольовим пасом.

Віталій Миколенко (фото: instagram.com/mikola_16)

Хто може стати сюрпризом

Захисник "Остіна" Олександр Сваток, що виступає в американській лізі MLS, є лідером за кількістю зіграних хвилин серед усіх викликаних у збірну. Його команда грає за іншим календарем, тож він постійно перебуває в ігровому тонусі - він провів 27 матчів у чемпіонаті США за "Остін".

Півзахисник Єгор Ярмолюк, який грає за "Брентфорд", змінив позицію на полі – тепер він виступає в опорній зоні.

У трьох матчах АПЛ він показав себе як ефективний руйнівник атак суперника. Завдяки цій зміні ролі, Ярмолюк може стати важливою опцією для тренерського штабу збірної України.

Єгор Ярмолюк (фото: (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)