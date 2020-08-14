В Донецкой области из-за аварии три города остались без воды

Фото: кран с водой (РБК-Украина)

Отсутствует водоснабжение в Дружковке, Константиновке и Щербиновке

В Донецкой области произошла авария на магистральном водоводе второго Донецкого водопровода. В связи с этим полностью отсутствует вода в Дружковке, Константиновке и Щербиновке (часть Торецка), сокращена подача воды в Славянске и Краматорске.

Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, на водоводе около 6:00 образовалось повреждение диаметром 1400 мм. При этом 12 августа коммунальщики уже устраняли трещину длиной 3,2 метра.

"Второй донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - сообщили в ОГА.

Напомним, в начале июля из-за аварии водопровода пять городов Донецкой области остались без воды.

Также сообщалось, что днями в Киеве из-за аварии на водоводе часть города осталась без воды, аварию удалось устранить в течение дня.

Кроме этого РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Крыму нет гуманитарного кризиса из-за воды.