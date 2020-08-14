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У Донецькій області через аварію три міста залишилися без води

Донецька область, П'ятниця 14 серпня 2020 16:20
У Донецькій області через аварію три міста залишилися без води
Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Відсутнє водопостачання в Дружківці, Костянтинівці і Щербиновке

У Донецькій області сталася аварія на магістральному водоводі другого Донецького водопроводу. У зв'язку з цим повністю відсутня вода в Дружківці, Костянтинівці і Щербинівці (частина Торецька), скорочена подача води в Слов'янську і Краматорську.

Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, на водоводі близько 6:00 утворилося пошкодження діаметром 1400 мм. При цьому 12 серпня комунальники вже усували тріщину довжиною 3,2 метра.

"Другий донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, на початку липня через аварію водопроводу п'ять міст Донецької області залишилися без води.

Також повідомлялося, що днями у Києві через аварію на водогоні частина міста залишилася без води, аварію вдалося вирішити протягом дня.

Крім цього РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Криму немає гуманітарної кризи з-за води.

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