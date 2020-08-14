Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Тезис о гуманитарном кризисе был придуман российской пропагандой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой. Этот тезис был придуман пропагандой Российской Федерации.

Об этом Кулеба сообщил в интервью "UA: Украинское радио".

По его словам, в Крыму существует кризис с поставкой воды на военные базы и для тяжелой промышленности.

"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарный кризис - это как раз усиление российского сигнала", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - добавил Кулеба.

Как писало РБК-Украина, после оккупации Россией Крыма полуостров должен обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала года обмелели до критического минимума.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что водоснабжение с Крымом Украина может возобновить в случае гуманитарной катастрофы.