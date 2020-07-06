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Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 06:18
Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местных жителей призвали сделать необходимый запас воды

Из-за аварии трубопровода пять городов в Донецкой области останутся без воды. Водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке будет приостановлено, в Славянске и Краматорске ограничат подачу воды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, произошел прорыв на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.

Кириленко попросил местных жителей сделать необходимый запас воды.

"Ремонтные бригады уже выехали на место. О ходе ремонта и сроки его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии", - написал глава области.

Напомним, ранее в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячах домов на две недел в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины ДонецкДонецкая областьводоснабжение
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