ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве ликвидировали аварию, из-за которой часть города осталась без воды

Киев, Среда 12 августа 2020 21:21
В Киеве ликвидировали аварию, из-за которой часть города осталась без воды
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы

В Киеве в Подольском районе ликвидировали порыв на водопроводе, из-за которой часть района осталась без воды. Водоснабжение на 25 улицах полностью восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что обеспечение водой осуществляется по временной схеме.

На данный момент аварийный участок локализован. Специалисты "Киевводоканала" проводят аварийно-восстановительные работы.

Напомним, сегодня вечером произошла авария, из-за которой часть города осталась без воды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киеваварияводопровод
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь