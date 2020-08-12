В Киеве ликвидировали аварию, из-за которой часть города осталась без воды

Фото: кран с водой (РБК-Украина)

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы

В Киеве в Подольском районе ликвидировали порыв на водопроводе, из-за которой часть района осталась без воды. Водоснабжение на 25 улицах полностью восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что обеспечение водой осуществляется по временной схеме.

На данный момент аварийный участок локализован. Специалисты "Киевводоканала" проводят аварийно-восстановительные работы.

Напомним, сегодня вечером произошла авария, из-за которой часть города осталась без воды.