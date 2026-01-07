Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ (відео)

У місті Родинське українські сили ліквідували черговий опорний пункт російських військ. Операцію провели бійці спецпідрозділу "Омега-Захід" за підтримки підрозділів Нацгвардії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це завила в Telegram 14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

Раніше українські сили вже проводили серію штурмових та зачистних операцій у регіоні, поступово витісняючи противника.

Родинське, яке знаходиться під Покровськом, залишається важливою ділянкою бойових дій, де російські війська намагаються утримувати позиції, облаштовуючи опорні пункти в цивільній забудові.

Результат операції - об’єкт повністю зачищено, ворога знищено, одного окупанта взято в полон. Українські сили вкотре довели ефективність координації та рішучих дій на полі бою.

Окупанти намагалися забарикадуватися всередині, однак після застосування інженерних боєприпасів "ТМ-ок" і рішучих дій штурмових груп опір було зламано.

Вогневе прикриття та підтримку операції забезпечували гвардійці 14-ї бригади "Червона Калина", а також бійці батальйону імені Сергія Кульчицького. Злагоджена взаємодія підрозділів дозволила діяти швидко та без втрат часу .

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку російські підрозділи намагаються обійти оборонні позиції ЗСУ та прорватися безпосередньо до міста. Нині обстановку там ускладнює наявність значних ділянок бойової невизначеності, а також інтенсивне використання безпілотних літальних апаратів.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.

Водночас українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.