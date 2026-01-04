Росіяни намагаються зайти в Лиман, але там велика "сіра зона": Трегубов пояснив

На Лиманському напрямку російські війська намагаються обійти українські позиції та проникнути безпосередньо в місто. Ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції навколо міста", - повідомив Віктор Трегубов.

За його словами, на Лиманському напрямку обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами. Причиною цього є значні площі так званої "сірої зони" та активне використання БПЛА, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.

"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох боків. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на мапі. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність", - зазначив Трегубов.

Він додав, що російські військові намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску.

За оцінкою української сторони, ворога особливо цікавить вихід з північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації, через що цей відтинок фронту залишається постійно напруженим.

"Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", - наголосив Трегубов, що російські підрозділи зазнають значних втрат і отримують рішучу відсіч.