Под Покровском уничтожили опорный пункт армии РФ (видео)

Украина, Среда 07 января 2026 20:44
Под Покровском уничтожили опорный пункт армии РФ (видео) Фото: ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов в Родинском в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В городе Родинское украинские силы ликвидировали очередной опорный пункт российских войск. Операцию провели бойцы спецподразделения "Омега-Запад" при поддержке подразделений Нацгвардии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом завила в Telegram 14 бригада оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

В Родинском успешно уничтожен укрепленный опорный пункт оккупантов. Бойцы спецподразделения "Омега-Запад" осуществили молниеносный штурм здания, где закрепился противник.

Огневое прикрытие и поддержку операции обеспечивали гвардейцы 14-й бригады "Червона Калина", а также бойцы батальона имени Сергея Кульчицкого. Слаженное взаимодействие подразделений позволило действовать быстро и без потерь времени.

Оккупанты пытались забаррикадироваться внутри, однако после применения инженерных боеприпасов "ТМ-ок" и решительных действий штурмовых групп сопротивление было сломано.

Результат операции - объект полностью зачищен, враг уничтожен, один оккупант взят в плен. Украинские силы в очередной раз доказали эффективность координации и решительных действий на поле боя.

Родинское, которое находится под Покровском, остается важным участком боевых действий, где российские войска пытаются удерживать позиции, обустраивая опорные пункты в гражданской застройке.

Ситуация в Донецкой области

Ранее украинские силы уже проводили серию штурмовых и зачистных операций в регионе, постепенно вытесняя противника.

Напомним, что на Лиманском направлении российские подразделения пытаются обойти оборонительные позиции ВСУ и прорваться непосредственно к городу. Сейчас обстановку там осложняет наличие значительных участков боевой неопределенности, а также интенсивное использование беспилотных летательных аппаратов.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.

В то же время украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.

Донбасс Донецкая область Война в Украине
