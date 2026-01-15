ua en ru
На Донетчине оккупанты усиливают принудительную мобилизацию

Донецкая область, Четверг 15 января 2026 12:39
На Донетчине оккупанты усиливают принудительную мобилизацию
Автор: Татьяна Степанова

Глава оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин подписал "указ" о создании призывных комиссий и запуске кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в ЦПД, под прикрытием "срочной службы" враг фактически вводит тотальный контроль, принуждение и розыск.

В документе прямо прописаны еженедельные отчеты о поиске мужчин призывного возраста, привлечение полиции к их принудительной доставке и полная мобилизация местных "органов власти" и медучреждений на нужды военкоматов РФ.

Российское законодательство, которое незаконно применяется на оккупированных территориях Украины, используется как инструмент репрессий. На самом деле речь идет о пополнении армии оккупанта за счет населения захваченных территорий, с последующим принуждением срочников к подписанию контрактов.

В ЦПД отметили, что это является прямым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые запрещают государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в своих вооруженных силах.

"Для Кремля жители ВОТ - это исключительно "расходный материал". Принудительная паспортизация и постановка на воинский учет являются лишь этапами подготовки к отправке украинцев на фронт как "пушечного мяса", - отметили в Центре.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2026 году россияне планируют набрать почти 67 тысяч человек для пополнения своих частей и подразделений. Для этого они собираются привлекать на контракт и жителей оккупированных территорий Украины.

Также появилась информация о масштабном наборе резервистов в РФ под предлогом охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений, по имеющимся данным, стартовало как минимум в 20 регионах страны.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Несмотря на официальные заявления, этих людей готовят к участию в боевых действиях против Украины.

Кроме того, российские оккупационные власти пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий Украины. В РФ приняли закон, который позволяет осуществлять призыв в течение всего года - с 1 января по 31 декабря, формально распространив его и на оккупированные украинские регионы.

