На Донеччині ліквідували найманця РФ з Кенії: деталі від ГУР

У Донецькій області під час "м’ясного штурму" ліквідували чергового російського іноземного найманця - громадянина Кенії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
"На одній із позицій російських окупаційних військ воєнні розвідники виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія, 1997 року народження", - повідомили в ГУР.
Кенієць жив і працював у Катарі, а згодом підписав контракт зі збройними силами РФ та був направлений до одного зі штурмових підрозділів окупаційних військ.
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині.
За інформацією ГУР, тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони.
Також у ліквідованого найманця виявили паспорти ще двох громадян Кенії - імовірно, таких самих завербованих жертв, яких Росія готує кинути в наступні штурми.
Ліквідований найманець з Кенії Клінтон Ньяпар Могеса (фото ГУР)
"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці - це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", - наголосили розвідники.
ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо - нелегальної.
"Поїздка до Росії - це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки та шансу вижити", - зазначили у розвідці.
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що на Донеччині ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.
Нещодавно бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.
Раніше делегація російського режиму відвідала Північну Корею з метою домовитися про залучення нових північнокорейських найманців до війни проти України. За попередніми даними, Москва розраховує отримати від режиму Кім Чен Ина як військовослужбовців, так і саперів.
Українська розвідка також оприлюднила черговий доказ воєнних злочинів армії РФ. У перехопленій розмові командир колумбійських найманців, що воюють на боці Росії, віддає наказ відкривати вогонь по мирному населенню України, зокрема по жінках і дітях.
Раніше повідомлялося, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Іноземців змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак безпілотників.