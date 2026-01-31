В Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении: детали от ГУР

"На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могеси, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения", - сообщили в ГУР.

Кениец жил и работал в Катаре, а затем подписал контракт с вооруженными силами РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.

После непродолжительной подготовки, Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.

По информации ГУР, тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.

Также у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении - вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.

Ликвидированный наемник из Кении Клинтон Ньяпар Могеса (фото ГУР)

"Клинтон Могеса мог и в дальнейшем жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы - это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", - отметили разведчики.

ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно - нелегальной.

"Поездка в Россию - это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить", - отметили в разведке.