В Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении: детали от ГУР

В Донецкой области во время "мясного штурма" ликвидировали очередного российского иностранного наемника - гражданина Кении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могеси, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения", - сообщили в ГУР.
Кениец жил и работал в Катаре, а затем подписал контракт с вооруженными силами РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.
После непродолжительной подготовки, Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.
По информации ГУР, тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.
Также у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении - вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.
Ликвидированный наемник из Кении Клинтон Ньяпар Могеса (фото ГУР)
"Клинтон Могеса мог и в дальнейшем жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы - это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", - отметили разведчики.
ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно - нелегальной.
"Поездка в Россию - это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить", - отметили в разведке.
Напомним, на днях мы сообщали, что в Донецкой области ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
Недавно бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Ранее делегация российского режима посетила Северную Корею с целью договориться о привлечении новых северокорейских наемников к войне против Украины. По предварительным данным, Москва рассчитывает получить от режима Ким Чен Ына как военнослужащих, так и саперов.
Украинская разведка также обнародовала очередное доказательство военных преступлений армии РФ. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне России, отдает приказ открывать огонь по мирному населению Украины, в частности по женщинам и детям.
Ранее сообщалось, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Иностранцев заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак беспилотников.