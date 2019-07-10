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На Донбассе при обстреле ранен мирный житель

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 09:46
На Донбассе при обстреле ранен мирный житель
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Женщина получила огнестрельное ранение на блокпосте в Горловке

Во время обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные отчета СММ ОБСЕ, который был опубликован 8 июля.

Как отмечается, 6 июля 39-летняя женщина получила огнестрельное ранение на блокпосте в Горловке.

"Женщина рассказала, что после полудня, когда она стояла на блокпосте услышала стрельбу и почувствовала, как пуля попала ей в ногу. Она добавила, что первую медицинскую помощь ей оказали мирные жители, а впоследствии медики скорой помощи", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что в отчете СММ ОБСЕ не указано направление с которого велся огонь. Также не менее важным является то, что огневая активность подразделений Объединенных сил в указанном направлении в тот день не зафиксировано, сообщают в пресс-службе.

Напомним, за эту ночь боевики 27 раз нарушили режим перемирия. В результате обстрелов получили ранения 9 украинских военных. Кроме того, в ООС сообщали, что ночью 8 июля в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное .

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В свою очередь в РФ заявили, что готовы рассмотреть предложения относительно урегулирования на Донбассе.

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