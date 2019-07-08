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Зеленский предложил Путину новый формат переговоров

Новости » Политика    08.07.2019 - 12:20
Зеленский предложил Путину новый формат переговоров
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет, чтобы в переговорах принимал участие Трамп

Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил в видеобращении.

Зеленский предлагает Путину провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в МИнске (Беларусь).

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.

 
Звернення Президента України Володимира Зеленського. 08.07.2019.

Звернення Президента України Володимира Зеленського.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 8 липня 2019 р.

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