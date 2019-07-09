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На Донбассе ранены 4 бойца ВСУ, еще один травмован

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 19:30
На Донбассе ранены 4 бойца ВСУ, еще один травмован
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Враг 12 раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 9 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, 4 военных получили ранения, еще один - боевое травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Широкино, рядом с Ломакино, окрестностях Водяного, в районе населенного пункта Новомихайловка, неподалеку Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - в районе населенного пункта Травневого, рядом Новолуганська, неподалеку Зайцевого.

В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирования.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное. Вражеский снаряд попал в дом, в результате чего здание сгорело.

Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли силы ООС На Донбассе ранен боец ВСУ, еще четверо травмированы
Темы: Новости ООС
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