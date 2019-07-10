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На Донбассе пострадали девять украинских военных

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 07:35
На Донбассе пострадали девять украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Всего боевики за сутки 27 раз нарушили перемирие

На Донбассе 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайловки,Песок, Новотроицкого, Пищевика, Чермалика, а также вблизи Майского, Новолуганского, Зайцевого, Новгородского. По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Так, обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, Крымского, Причепиловки и Новотошковского.

Напомним, ночью 8 июля в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное .

Ранее сообщалось, что на Донбассе выросли случаи подрывов на неустановленных взрывных устройствах (НПП) людей и техники в районах, расположенных вне пределов ведения боевых действий.

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