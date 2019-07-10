На Донбасі при обстрілі поранений мирний житель

Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці

Під час обстрілів бойовиків на Донбасі отримав поранення мирний житель. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані звіту СММ ОБСЄ, який був опублікований 8 липня.

Як зазначається, 6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.

"Жінка розповіла, що пополудні, коли вона стояла на блокпості почула стрілянину та відчула, як куля влучила їй у ногу. Вона додала, що першу медичну допомогу їй надали мирні жителі, а згодом медики швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

У ООС зазначають, що у звіті СММ ОБСЄ не вказаний напрямок з якого вівся вогонь. Також не менш важливим є те, що вогнева активність підрозділів Об'єднаних сил у зазначеному напрямку в той день не зафіксована, повідомляють у прес-службі.

Нагадаємо, за цю ніч бойовики 27 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілів отримали поранення 9 українських військових. Крім того, в ООС повідомляли, що вночі 8 липня у Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне .

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Британії Терези Мей. У свою чергу, в РФ заявили, що готові розглянути пропозиції щодо врегулювання на Донбасі.