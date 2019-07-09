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Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии Водяное

Новости » Общество    09.07.2019 - 17:12
Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии Водяное
Фото: Последствия обстрела в Водяном (Facebook страница Операция объединения объединенных сил)

При обстреле Водяного никто не пострадал

В Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу Операции объединенных сил.

Сообщается, вооруженные формирования РФ вновь прибегают к систематическим обстрелам мирных населенных пунктов. 8 июля с 02:20 до 02:50, боевики вели обстрел по населенному пункту Водяное. 

По данным сил ООС, в результате обстрела наблюдательной группой СЦКК во время проведения фотофиксации было установлено, что огонь противник вел по направлению Ужовки, применив при этом артиллерийские системы калибра 122мм.

По данным СЦКК, снаряд попал в жилой дом, в результате чего здание сгорело. Когда случился инцидент, хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Также, на окраине Водяного зафиксировано пять огромных воронок.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из запрещенного оружия обстреляли дома мирного населения в зоне ООС недалеко от Марьинки. Видео преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.

Добавим, на Донбассе возросло количество подрывов населения на взрывных устройствах. В частности, подрывы происходят во время прохождения непроверенным маршрутам. Командование ООС советует не ходить по таким маршрутам, чтобы не задеть неразорванных снарядов.

 

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