ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе боевики из гранатометов один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Донбасс, Среда 29 июля 2020 17:51
На Донбассе боевики из гранатометов один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Обстрел был не прицельным

С начала текущих суток, 29 июля, на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующее перемирие. Выстрел был осуществлен из гранатомета и был не прицельным.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики произвели выстрел в сторону украинских военных вблизи Новолуганского.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие враждебного выстрела, нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что режим перемирия на Донбассе соблюдается обеими сторонами, а единичные обстрелы боевиков не несут систематичный характер.

Напомним, с 27 июля на Донбассе действует договоренность о полном прекращении огня.

При этом, как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом в случае серьезной атаки на украинских военных на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбассобстрелперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь