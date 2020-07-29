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Вторые сутки перемирия: на Донбассе зафиксировали один обстрел

Донбасс, Среда 29 июля 2020 07:28
Вторые сутки перемирия: на Донбассе зафиксировали один обстрел
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Ни один военный не пострадал

За минувшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Это произошло возле населенного пункта Шумы.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля, обстрелов не зафиксировано. В штабе ООС заявляют, что ситуация полностью контролируемая.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Однако, за первые два дня перемирия боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.

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