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Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - ООС

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 08:59
Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - ООС
Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Соблюдение режима "тишины" вступило в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года

Вчера, 26 июля, был издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. В ООС подтвердили, что он соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Соблюдение режима "тишины" вступило в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года.

Отметим, в штабе ООС говорили, что боевики на Донбассе используют мины с целью сорвать установленный с полуночи 27 июля режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.

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