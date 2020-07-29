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Зеленский пригрозил мощным ответом в случае серьезной атаки на бойцов ООС

Донбасс, Среда 29 июля 2020 11:38
Зеленский пригрозил мощным ответом в случае серьезной атаки на бойцов ООС
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент заверил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить перемирие

Президент Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом в случае серьезной атаки на украинских военнослужащих на Донбассе. По его словам, Украина будет делать все для сохранения перемирия.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать", - сказал глава государства.

Президент заверил, что украинская сторона выполняет перемирие полностью.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем полностью. Что касается той стороны - все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны - мы будем это чувствовать", - заявил Зеленский.

Отметим, за минувшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Это произошло возле населенного пункта Шумы.

Как писало РБК-Украина, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Однако за первые два дня перемирия боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассперемирие
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