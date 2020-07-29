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На Донбасі бойовики з гранатометів один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає

Донбас, Середа 29 липня 2020 17:51
На Донбасі бойовики з гранатометів один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Обстріл був не прицільним

З початку поточної доби, 29 липня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, незважаючи на діюче перемир'я. Постріл був здійснений з гранатомета і був не прицільним.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганского.

"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - відзначили в штабі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що режим перемир'я на Донбасі дотримується обома сторонами, а поодинокі обстріл бойовиків не несуть систематичним характер.

Нагадаємо, з 27 липня на Донеччині діє домовленість про повне припинення вогню.

При цьому, як писало РБК-Украина, президент Володимир Зеленський пригрозив потужним відповіддю у випадку серйозної атаки на українських військових на Донбасі.

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