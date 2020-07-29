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Хомчак о перемирии на Донбассе: единичные обстрелы не имеют системного характера

Киев, Среда 29 июля 2020 15:15
Хомчак о перемирии на Донбассе: единичные обстрелы не имеют системного характера
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

С начала перемирия не было ни одного раненого и погибшего

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что единичные нарушения "режима тишины" на Донбасса после перемирия не несут системный характер. Режиму прекращения огня придерживаются обе стороны.

Об этом Хомчак сообщил на селекторном совещании президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-службе Офиса президента.

По его словам, с начала перемирия на Донбассе не было ни одного погибшего или раненого.

"Руслан Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - сообщили в ОП.

Напомним, новое перемирие на Донбассе началось с начала понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае мощной атаки украинские военные на Донбассе готовы к мощному ответу.

Как писало РБК-Украина, за первые два дня перемирия боевики трижды обстреливали украинских военных на Донбассе.

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Новости Украины ДонбассперемириеРуслан Хомчак
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