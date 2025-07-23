Компот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецепт

Вишневий компот - популярна заготівля, яка зберігає смак і аромат свіжих ягід упродовж кількох місяців. Для приготування знадобляться лише вишні і кілька інших простих інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok -сторінку фудблогерки Яни Миколенко.

Вишневий компот на зиму

На 3-літрову банку знадобляться:

стиглі вишні - 400-500 г

цукор - 1 склянка

лимонна кислота - 1 ч. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно ретельно промити вишні. Далі в банку насипте 400-500 г вишень та лимонну кислоту, щоб банки не зірвались. Також додайте цукор, але якщо ви не любите солодкий компот, то його можна насипати менше.

Після цього у кожну банку лийте кип'яток та закатайте кришкою. Далі переверніть банку до гори дном і накрийте ковдрою та залиште на добу настоюватись.

Рецепт вишневого компоту (фото: кадр з відео)