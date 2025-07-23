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Компот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецепт

Середа 23 липня 2025 17:13
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Компот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецепт Рецепт компоту з вишень на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вишневий компот - популярна заготівля, яка зберігає смак і аромат свіжих ягід упродовж кількох місяців. Для приготування знадобляться лише вишні і кілька інших простих інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Яни Миколенко.

Вишневий компот на зиму

На 3-літрову банку знадобляться:

  • стиглі вишні - 400-500 г
  • цукор - 1 склянка
  • лимонна кислота - 1 ч. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно ретельно промити вишні. Далі в банку насипте 400-500 г вишень та лимонну кислоту, щоб банки не зірвались. Також додайте цукор, але якщо ви не любите солодкий компот, то його можна насипати менше.

Після цього у кожну банку лийте кип'яток та закатайте кришкою. Далі переверніть банку до гори дном і накрийте ковдрою та залиште на добу настоюватись.

Компот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецептКомпот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецептКомпот з вишень на зиму без стерилізації та варіння: кращий рецептРецепт вишневого компоту (фото: кадр з відео)

@yana_mykolenko Вишневий компот на зиму Що потрібно на 3-літрову банку: 400–500 г стиглих вишень 1 склянка цукру 1 ч. л. лимонної кислоти Кажуть, що під час місячних краще не закатувати консервацію, бо може «не вдатись» А ви вірите в такі прикмети? Напишіть у коментарях! #рецепткомпоту #компотізвишні #українськакухня original sound - nicole

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