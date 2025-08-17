Домашний "Живчик" из яблок без химии и консервантов: легкий рецепт
"Живчик" из яблок - это натуральная альтернатива магазинным газированным напиткам, которая сохраняет вкус лета в каждой баночке. Простой рецепт позволит запастись витаминным напитком на всю зиму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Живчик из яблок: простой рецепт
Ингредиенты:
- яблоки - 2 ведра (по 10 л)
- лимонная кислота - 1 ч. л
- сахар - 500-900 г
Способ приготовления
Сначала яблоки нужно помыть и нарезать на небольшие кусочки. От кожуры очищать не нужно. Можно использовать любые яблоки, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта.
Живчик из яблок (фото: кадр из видео)
Пересыпьте яблоки в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Накройте крышкой и оставьте настояться до полного остывания.
Затем процедите яблоки через сито.
Приготовление Живчика из яблок (фото: кадр из видео)
Всыпьте в сок пол килограмма сахара и лимонную кислоту. Количество стоит регулировать по своему вкусу.
Сок поставьте на огонь и только доведите до кипения.
Горячий "Живчик" разлейте по стерилизованным банкам и закройте. Банки переверните, укутайте в покрывало и оставьте до полного остывания.
Живчик из яблок (фото: кадр из видео)
