Домашний "Живчик" из яблок без химии и консервантов: легкий рецепт

Воскресенье 17 августа 2025 13:03
UA EN RU
Домашний "Живчик" из яблок без химии и консервантов: легкий рецепт Рецепт вкусного "Живчика" из яблок (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

"Живчик" из яблок - это натуральная альтернатива магазинным газированным напиткам, которая сохраняет вкус лета в каждой баночке. Простой рецепт позволит запастись витаминным напитком на всю зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Живчик из яблок: простой рецепт

Ингредиенты:

  • яблоки - 2 ведра (по 10 л)
  • лимонная кислота - 1 ч. л
  • сахар - 500-900 г

Способ приготовления

Сначала яблоки нужно помыть и нарезать на небольшие кусочки. От кожуры очищать не нужно. Можно использовать любые яблоки, но лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта.

Домашний &quot;Живчик&quot; из яблок без химии и консервантов: легкий рецептЖивчик из яблок (фото: кадр из видео)

Пересыпьте яблоки в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Накройте крышкой и оставьте настояться до полного остывания.

Затем процедите яблоки через сито.

Домашний &quot;Живчик&quot; из яблок без химии и консервантов: легкий рецептПриготовление Живчика из яблок (фото: кадр из видео)

Всыпьте в сок пол килограмма сахара и лимонную кислоту. Количество стоит регулировать по своему вкусу.

Сок поставьте на огонь и только доведите до кипения.

Горячий "Живчик" разлейте по стерилизованным банкам и закройте. Банки переверните, укутайте в покрывало и оставьте до полного остывания.

Домашний &quot;Живчик&quot; из яблок без химии и консервантов: легкий рецептЖивчик из яблок (фото: кадр из видео)

