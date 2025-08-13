ua en ru
Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилин

Середа 13 серпня 2025 14:03
Рецепт смачної лохини в шоколаді
Автор: Тетяна Самарук

Лохина в шоколаді - це простий у приготуванні десерт, який поєднує користь свіжих ягід з насиченим смаком шоколаду. У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як швидко й легко приготувати десерт, яка підійде як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.

Лохина в шоколаді

Готується такий десерт приблизно 5 хвилин та не потребує багато інгредієнтів.

Знадобляться такі інгредієнти:

  • свіжа лохина - 200 г
  • молочний або чорний шоколад - 100 г

Легкий спосіб приготування

Лохину ретельно промийте і добре обсушіть, щоб на ягодах не було води - це дуже важливо, інакше шоколад не схопиться.

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Якщо хочете, додайте олію або масло - шоколад буде блискучим і гладким.

Кожну ягоду лохини занурюйте в розтоплений шоколад та викладайте на пергаментний папір або силіконовий килимок.

Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилинЛохина в шоколаді (фото: кадр з відео)

В кінці поставте у холодильник на 15-30 хвилин, поки шоколад затвердіє.

Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилинЛохина в шоколаді (фото: кадр з відео)

