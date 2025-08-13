Трендовий десерт літа: рецепт лохини в шоколаді за 5 хвилин
Лохина в шоколаді - це простий у приготуванні десерт, який поєднує користь свіжих ягід з насиченим смаком шоколаду. У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як швидко й легко приготувати десерт, яка підійде як для сімейного чаювання, так і для святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.
Лохина в шоколаді
Готується такий десерт приблизно 5 хвилин та не потребує багато інгредієнтів.
Знадобляться такі інгредієнти:
- свіжа лохина - 200 г
- молочний або чорний шоколад - 100 г
Легкий спосіб приготування
Лохину ретельно промийте і добре обсушіть, щоб на ягодах не було води - це дуже важливо, інакше шоколад не схопиться.
Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Якщо хочете, додайте олію або масло - шоколад буде блискучим і гладким.
Кожну ягоду лохини занурюйте в розтоплений шоколад та викладайте на пергаментний папір або силіконовий килимок.
Лохина в шоколаді (фото: кадр з відео)
В кінці поставте у холодильник на 15-30 хвилин, поки шоколад затвердіє.
Лохина в шоколаді (фото: кадр з відео)
