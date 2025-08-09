Готуємо згущенку з груші на зиму: всього 3 інгредієнти

Домашня згущенка з груш - це натуральний солодкий продукт, який можна легко приготувати та законсервувати на зиму. Рецепт передбачає використання свіжих груш, цукру та молока, що дозволяє зберегти натуральний смак і аромат фруктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube -канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Згущенка з груш: легкий рецепт

Список необхідних інгредієнтів:

груші - 1 кг

сода - 1 ст.л

молоко - 1 л

В результаті вийде 3 банки по 0,5 л. Якщо хочете приготувати більше, то подвоюйте інгредієнти.

Спосіб приготування

Груші потрібно очистити від шкірки та серединки і нарізати невеличкими шматочками.

Приготування згущенки з груші (фото: кадр з відео)

Далі фрукт посипаємо содою, ретельно перемішуємо руками та залишаємо постояти на дві години, щоб груші пустили сік.

Після цього два рази промийте груші і процідіть, щоб забрати зайву рідину. Зі слів автора відео, запах соди у згущенці відчуватись не буде.

Підготовлені груші перекладіть у каструлю та засипте цукром. Поставте на вогонь та варіть на помірному вогні. Через 20 хв влийте молоко і постійно помішуючи варіть ще 15 хв. Масу збийте блендером, щоб утворилось однорідне пюре.

Приготування згущенки з груші (фото: кадр з відео)

В кінці знову поставте на плиту та варіть, щоб утворилась густа маса.

Гарячу грушеву згущенку розлийте по стерилізованих банках та закрийте кришками.

Згущенка з груші (фото: кадр з відео)