Готуємо згущенку з груші на зиму: всього 3 інгредієнти
Домашня згущенка з груш - це натуральний солодкий продукт, який можна легко приготувати та законсервувати на зиму. Рецепт передбачає використання свіжих груш, цукру та молока, що дозволяє зберегти натуральний смак і аромат фруктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.
Згущенка з груш: легкий рецепт
Список необхідних інгредієнтів:
- груші - 1 кг
- сода - 1 ст.л
- молоко - 1 л
В результаті вийде 3 банки по 0,5 л. Якщо хочете приготувати більше, то подвоюйте інгредієнти.
Спосіб приготування
Груші потрібно очистити від шкірки та серединки і нарізати невеличкими шматочками.
Приготування згущенки з груші (фото: кадр з відео)
Далі фрукт посипаємо содою, ретельно перемішуємо руками та залишаємо постояти на дві години, щоб груші пустили сік.
Після цього два рази промийте груші і процідіть, щоб забрати зайву рідину. Зі слів автора відео, запах соди у згущенці відчуватись не буде.
Підготовлені груші перекладіть у каструлю та засипте цукром. Поставте на вогонь та варіть на помірному вогні. Через 20 хв влийте молоко і постійно помішуючи варіть ще 15 хв. Масу збийте блендером, щоб утворилось однорідне пюре.
Приготування згущенки з груші (фото: кадр з відео)
В кінці знову поставте на плиту та варіть, щоб утворилась густа маса.
Гарячу грушеву згущенку розлийте по стерилізованих банках та закрийте кришками.
Згущенка з груші (фото: кадр з відео)
