Должны закупить 2 млн мешков для трупов: в Минобороны высмеяли указ Путина об увеличении армии РФ

В ведомстве указали, что Россия планирует увеличить численность личного состава своих вооруженных сил до 2 млн человек.

В то же время там высмеяли это решение, заявив, что для выполнения указа Путина Минобороны РФ "теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов".

Кроме этого, в Министерстве обороны Украины не оставили без внимания циничное поздравление лидера белорусского режима Александар Лукашенко с Днем Независимости.

"Диктатор поздравил Украину и пожелал мирного неба. В "подарок" из Беларуси по Украине вновь были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи", - подчеркнули в ведомстве.