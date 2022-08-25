Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: Россия потеряла в войне уже около 45 850 своих военных (wikipedia.org)
Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 оккупантов и приземлили три вражеских вертолета. Всего Россия уже потеряла с начала полномасштабной войны около 45850 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 45850 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1037 (+1) ед,
- РСЗО - 272 (+6) ед,
- средства ПВО - 148 (+1) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
- специальная техника - 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские войска ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.
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