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Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Украина, Четверг 25 августа 2022 09:17
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: Россия потеряла в войне уже около 45 850 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 оккупантов и приземлили три вражеских вертолета. Всего Россия уже потеряла с начала полномасштабной войны около 45850 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1037 (+1) ед,
  • РСЗО - 272 (+6) ед,
  • средства ПВО - 148 (+1) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),
  • крылатые ракеты - 196 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
  • специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

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Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
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